Ceará acerta empréstimo do meia Léo Rafael para o Ferroviário; saiba detalhes

O Ceará acertou o empréstimo do meio-campista Léo Rafael para o Ferroviário. O jogador de 22 anos tinha contrato até o final de 2024, mas renovou por mais um ano com o Alvinegro de Porangabuçu. O atleta, inclusive, já treina com o elenco do Tubarão da Barra. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Léo Rafael chegou no Ceará em 2021 para atuar nas categorias de base do clube. No ano seguinte, o meia ganhou oportunidades na equipe profissional e atuou em dez jogos. No último ano, chegou a ser aproveitado nos primeiros meses e marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra, mas acabou sendo emprestado ao América-RN posteriormente.