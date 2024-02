Rafael Ramos é regularizado no BID e pode estrear pelo Ceará

Lateral português já realiza treinos com o elenco alvinegro. Ele foi o último reforço anunciado pelo clube

O lateral-direito Rafael Ramos foi regularizado nesta segunda-feira, 19, pelo Ceará no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e agora está apto para estrear pelo Alvinegro de Porangabuçu já no próximo duelo do clube, contra o ABC, marcado para o dia 28 deste mês.

Aos 29 anos, o jogador foi oficializado como reforço do Vovô na última sexta-feira, 16. Ele atuou nas últimas duas temporadas (2022 e 2023) com a camisa do Corinthians e somou 31 partidas oficiais pelo time paulista.