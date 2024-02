Raí Ramos avalia empate entre Ceará e Fortaleza no Cearense: "Não ficou ruim"

Em um Clássico-Rei eletrizante, Ceará e Fortaleza ficaram no empate em 3 a 3 pela quinta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense. Após o embate, o lateral Raí Ramos avaliou o resultado sob a ótica do Alvinegro de Porangabuçu de maneira positiva.

"Abrimos um placar de 2 a 0, ficamos muito próximos da vitória, mas como eu falei, o espírito de luta foi muito forte e a gente vai manter isso até o final. (...) A gente entrou para vencer o jogo, mas dentro das circunstâncias, no final, o empate também não ficou ruim. Lógico que entramos para vencer, abrimos um placar de 2 a 0 e ficou um gostinho ali quando a gente tomou o empate e a virada, mas o importante é que a gente foi buscar o resultado como a gente vem fazendo", ressaltou o atleta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ceará construiu no primeiro tempo uma vitória parcial de 2 a 0, com gols marcados por Matheus Felipe e Aylon. No segundo tempo, entretanto, o Fortaleza alcançou a virada com tentos marcados por Tinga, Kauan e Machuca. No último minuto de jogo, o Alvinegro de Porangabuçu deixou tudo igual após pênalti cobrado por Saulo Mineiro. A partida foi finalizada em 3 a 3.