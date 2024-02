"Realizando um sonho", diz Yan Costa, novo reforço da base da Ceará

Novo reforço da base do Ceará, o ponta Yan Costa comentou sobre o acerto com o Alvinegro de Porangabuçu e demonstrou ansiedade para entrar em campo pelo novo clube. Aos 19 anos, ele se destacou no Campeonato Cearense deste ano vestindo a camisa do Caucaia.

"Feliz demais por esse momento, estou realizando um sonho. Ter uma oportunidade em um clube como o Ceará é algo que sempre imaginei. Estou ansioso para iniciar os trabalhos, entrar em campo e representar o clube. Espero ter a oportunidade de sentir a energia dessa torcida maravilhosa. Vou trabalhar para isso", disse o atacante.