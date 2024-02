Raí atribui fase artilheira no Ceará a Mancini: "Ele cobra que os laterais cheguem ao ataque"

Com dois gols em quatro jogos, o lateral-direito Raí Ramos vive uma fase de artilheiro no Ceará. Em entrevista coletiva, o atleta celebrou o bom momento individual, mas fez questão de pontuar que há outras pessoas envolvidas no seu sucesso neste início de temporada, sobretudo o treinador Mancini, que tem conseguido extrair bem o seu potencial.

“Estou muito feliz com esse início no Ceará, agradeço a Deus. Já tive outros momentos da minha carreira em que tive oportunidades para fazer gols, mas confesso que estou muito feliz de começar desta forma no Ceará. Não é só mérito meu, é de toda equipe e principalmente do nosso treinador”, disse.