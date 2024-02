Jean Irmer destaca perfil do elenco do Ceará e exalta estrutura: "Time de Série A"

“Hoje, estando aqui dentro, eu olho e vejo que realmente é um time de Série A que está na Série B, sem demagogia. Eu vejo a estrutura que o clube tem e a maneira como os profissionais aqui dentro se importam com a equipe. Realmente se importam com o clube. Fico feliz de chegar em um clube em que você não precisa fazer nenhum tipo de milagre. Você precisa apenas chegar e trabalhar, e tem respaldo pra isso. É um clube que não precisa apagar incêndio”, comentou.

Apresentado oficialmente no Ceará nesta terça-feira, 20, Jean Irmer comentou sobre as impressões iniciais que teve em relação a estrutura e do plantel de jogadores. Para o volante, o Alvinegro proporciona um ambiente positivo de trabalho, onde os atletas não precisam fazer “nenhum tipo de milagre”.

Já enturmado com o plantel e comissão técnica do Ceará, Jean destacou que o grupo de atletas o impressionou, sobretudo pela postura interna. De acordo com o volante, a equipe montada para este ano tem características importantes para o sucesso na busca pelos objetivos no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e o acesso à Série A.

“O Ceará vai ter o meu melhor. Talvez a maturidade fora de campo, a experiência e o espírito competitivo de sempre querer vencer, acho que isso vai agregar muito no grupo. O Ceará montou uma equipe de pessoas que sabem o que querem, de líderes e vencedores. Isso foi o que mais me chamou atenção nesse grupo. Odeio chegar em um lugar e ver pessoas e jogadores que pensam só em cumprir tabela. Chegar aqui e ver um grupo que quer ser campeão cearense, manter o que vem fazendo na Copa do Nordeste e que quer o acesso de qualquer maneira no final do ano. Isso te deixa mais à vontade para fazer o trabalho em paz”, concluiu.



