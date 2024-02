Recalde comemora 1º gol pelo Ceará e elogia torcida alvinegra: "Sensação única"

Com algumas chances perdidas nas últimas partidas, o camisa 28 finalmente balançou as redes após cobrança de lateral do Raí Ramos. Após o jogo, Recalde comentou sobre a emoção de marcar diante da torcida.

“Estamos todos trabalhando, estamos progredindo e queremos algo melhor para esta equipe”, finalizou.

O jogo marcou a estreia do Ceará na Arena Castelão nesta temporada de 2024, já que o time estava mandando suas partidas no estádio Presidente Vargas. Com a vitória, o clube se isolou na primeira colocação do grupo B, com 10 pontos.