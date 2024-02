Mancini destaca solidez defensiva do Ceará na temporada: "Caminho certo"

O Ceará tem a melhor defesa do Cearense até o momento. Técnico alvinegro elogia atuação defensiva do time de Porangabuçu

Classificado para as semifinais do Campeonato Cearense com louvor após goleada de 5 a 0 diante do Caucaia, o Alvinegro de Porangabuçu tem agradado com o futebol apresentado dentro de campo. Em entrevista coletiva pós-jogo, Vagner Mancini destacou o bom desempenho do time neste início de temporada e falou sobre o que ainda pode melhorar.

Com a melhor defesa do Estadual até o momento, o Ceará esbanja o saldo de 13 gols marcados e apenas um concedido, no empate contra o Maracanã na estreia na temporada. A respeito da boa fase defensiva, Mancini disse estar atingindo um dos principais objetivos da equipe.

“Isso tudo era o que lá atrás a gente falava que era nossa ambição. Então eu acho que a gente está no caminho certo, tem muita coisa a ser feita ainda, eu não tô satisfeito com tudo, mas acho que a gente tá seguindo aquele rumo que lá atrás a gente falou”, declarou o técnico.