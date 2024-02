Erick Pulga marca dois gols e brilha em goleada do Ceará pelo Estadual

A vitória com goleada do Ceará diante do Caucaia pelo Campeonato Cearense na noite desta quinta-feira, 8, se tornou mais uma bela página da carreira de Erick Pulga. O atacante de 23 anos marcou dois dos cinco gols do Vovô no embate e foi novamente destaque da equipe de Vagner Mancini.

Na saída de campo, ele agradeceu a Deus pelo resultado, mas também creditou os bons números que vem somando a todo o elenco. "Só quero agradecer a Deus por tudo, pelo jogo que 'tô fazendo e por ajudar o Ceará a conquistar três pontos. E mais uma vez parabéns a todo o grupo. Isso aqui não é só meu, é de todo o grupo que está fazendo sua parte, jogando com vontade e com raça, pois isso que é o Ceará", frisou ele.

Na atual temporada, Erick Pulga possui quatro gols somados em quatro jogos com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu, além de uma assistência direta. Pelo terceiro jogo seguido o atleta foi intitulado craque da partida.