Mancini elogia versatilidade do ataque do Ceará e destaca: "Não pode depender só de uma peça"

Em 2024, o Ceará já marcou 14 gols em cinco jogos e demonstrou ter um bom repertório para balançar as redes adversárias, posto que tais tentos foram divididos entre oito jogadores do elenco.

O Ceará aplicou mais uma goleada no Campeonato Cearense. Dessa vez, um sonoro 5 a 0 sobre o Caucaia na noite desta quinta-feira, 8, na Arena Castelão. Os gols do confronto foram anotados por Erick Pulga (2), Raí Ramos, Jorge Recalde e Richardson. Em coletiva concedida após o jogo, o técnico Vagner Mancini comentou sobre a versatilidade de seu ataque e a boa fase vivida pelo Vovô.

Dentre as contratações do Vovô para a temporada, quatro já marcaram, foram eles: Aylon (2), Raí Ramos (2), Recalde e Facundo Barceló. Na coletiva, Mancini comentou que ter afinidade com as redes era um dos requisitos para escolher os reforços, independente das posições.

“Nós tivemos o cuidado. O Lucas Drubscky [executivo de futebol do Ceará] está até aqui assistindo a coletiva, e ele sabe disso. Eu, ele e o João Paulo [presidente do clube] ficamos tentando montar a equipe e falávamos muito que precisávamos trazer jogadores artilheiros [...] O jogador tem que ter intimidade com o gol”, explicou

Mancini aproveitou para comparar com o ataque da equipe do ano passado: “Nós poderíamos ter vencido hoje por 2 a 0 e termos perdido um caminhão de gols. Diferentemente do que acontecia no ano passado, com a equipe que eu peguei, perdíamos muitos gols”.

O treinador discorreu ainda sobre o bom começo de ano do Ceará, dizendo que os resultados vem ultrapassando suas expectativas e criando um bom cenário para fazer um ano importante na história do Vovô.

“Dentro de todas as perspectivas que nós lançamos, ninguém esperava que nós fossemos vencer duas partidas assim já no começo do ano. Então, esse saborear está muito relacionado com aquilo que a gente faz no dia a dia, no treinamento, e espera acontecer no jogo”, finalizou.