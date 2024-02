Richardson marca diante do Caucaia e volta a fazer gol pelo Ceará após 19 meses

O último gol marcado por ele ocorreu no dia 6 de julho de 2022, na vitória alvinegra por 3 a 0 contra o The Strongest-BOL, pela Sul-Americana daquele ano

Um dos líderes do elenco do Ceará, o volante Richardson voltou a marcar um gol pelo clube alvinegro na noite desta quinta-feira, 8. Ele foi o responsável por fechar a goleada por 5 a 0 do Vovô diante do Caucaia, pelo Campeonato Cearense 2024.

Com o tento assinalado, o camisa 6 do Alvinegro voltou a balançar as redes após 19 meses. O último gol marcado por ele ocorreu no dia 6 de julho de 2022, na vitória alvinegra por 3 a 0 contra o The Strongest-BOL, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana daquele ano.