Árbitro retifica súmula e credita a Recalde o 2° gol do Ceará diante do Caucaia

Autor do segundo gol do Vovô na goleada por 5 a 0 diante da Raposa, o paraguaio teve o tento inicialmente creditado como contra, do atleta Diguinho, pelo árbitro da partida

O meia paraguaio Jorge Recalde voltou a ser o autor do segundo gol do Ceará na goleada de 5 a 0 diante do Caucaia, que ocorreu na última quinta-feira, 9. O atleta marcou o tento, mas na súmula o árbitro Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior havia creditado o camisa 14 do Caucaia, Diguinho, como responsável por balançar as redes na Arena Castelão.

Uma retificação foi feita, no entanto, nesta sexta-feira, 9. Em uma nota para a Comissão de Arbitragem, Raimundo Rodrigues relatou que "o atleta que marcou o segundo gol da equipe Ceará S.C aos 42 minutos do primeiro tempo, foi o senhor Jorge Eduardo Recalde Ramirez, de número 28, em vez do gol contra assinalado pelo atleta de número 14, senhor Francisco Rodrigo de Sousa Barbosa, da equipe do Caucaia E.C".

