Mancini diz que não contava com Richardson para 2024 e cita evolução do volante

O volante Richardson, autor do terceiro gol do Ceará na goleada contra o Caucaia pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, não estava nos planos do clube para 2024. A informação foi revelada pelo técnico Vagner Mancini em coletiva de imprensa pós-jogo, pontuando o comprometimento e a evolução do meio-campista de 32 anos.

Sob o comando de Vagner Mancini em 2023, Richardson disputou apenas três partidas, atuando, ao todo, em pouco mais de 64 minutos. Nesta temporada, o volante recebeu oportunidade em três confrontos, com mais de 120 minutos jogados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Richardson é um atleta que tem um certo tempo no clube e por isso há um respeito com ele. O Richardson do ano passado não me interessava, porque tínhamos uma maneira de jogar que fazia com que ele tivesse de jogar de uma forma que não me agrada como primeiro volante. Houve uma conversa, me disse que iria fazer de tudo para que ele entendesse o que eu queria e ele tem tido as oportunidades em cima disso, porque me garantiu que faria e tem feito até específicos após o treinamento, direcionado a isso. É um atleta que hoje, nos jogos que entrou, incluindo o da Juazeirense, diversas vezes saiu para caçar, roubo a bola e jogou para frente, que é a função que acho que o volante tem que ter”, disse o treinador do Alvinegro de Porangabuçu.