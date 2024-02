Jorge Recalde marca primeiro gol com a camisa do Ceará

Paraguaio foi autor de um dos tentos do Alvinegro de Porangabuçu na goleada diante do Caucaia

A goleada do Ceará diante do Caucaia não foi especial apenas para Erick Pulga, que marcou dois gols. O jogo também se fez diferente para o meia Jorge Recalde. No embate, o camisa 28 marcou o primeiro gol defendendo o Alvinegro de Porangabuçu.

Após o placar aberto por Erick Pulga, Recalde balançou as redes aos 40 minutos da primeira etapa. Em uma cobrança de lateral de Raí Ramos, o paraguaio dominou com a perna direita e finalizou com a esquerda, colocando o Vovô mais a frente no marcador. Ao todo, o Alvinegro de Porangabuçu marcou cinco tentod diante da Raposa Metropolitana e se aproximou da vaga direta para as semifinais do Campeonato Cearense

No momento, Jorge Recalde totaliza quatro partidas disputadas pelo Ceará. Ele chegou ao clube na atual temporad após carreira passando por Newells-ARG, Olimpia-PAR e Libertad-PAR.