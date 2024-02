Primeiro gol de Recalde pelo Ceará é registrado na súmula como gol contra do Caucaia

Mesmo com boas atuações nos jogos iniciais, Recalde ainda não havia conseguido balançar as redes pelo Alvinegro

Mesmo com boas atuações nos jogos iniciais, Recalde ainda não havia conseguido balançar as redes pelo Alvinegro. Nas últimas partidas, o camisa 28 chegou a desperdiçar algumas chances claras e criar certa ansiedade na torcida pelo seu primeiro tento.

Conforme apurou o Esportes O POVO , o Ceará entrará com uma representação na Federação Cearense de Futebol (FCF) solicitando a correção da súmula para atribuição do gol ao meio-campista.

O meia paraguaio Jorge Recalde marcou o seu primeiro gol pelo Ceará na goleada por 5 a 0, sobre o Caucaia, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Cearense. Porém, o árbitro da partida, Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior, registrou na súmula um gol contra do atleta Diguinho, do Caucaia.

O lance veio de uma cobrança de lateral longa das mãos de Raí Ramos. Quando a bola chegou na área, o meia dominou ainda no ar, com a parte interna do pé direito, executando um giro para finalizar com a perna esquerda, sem deixar a bola cair, acertando o canto direito do goleiro.

No momento do gol, Diguinho estava na marcação, mas nem mesmo desviou a bola que balançou a rede da Raposa Metropolitana.



“É uma sensação única estar aqui neste estádio com essa torcida alegre”, foi como o meia definiu a sensação de fazer seu primeiro jogo no Castelão e anotar o seu primeiro tento – não computado – com a camisa do Vovô.

O jogo marcou a estreia do Ceará na Arena Castelão nesta temporada de 2024, já que o time estava mandando suas partidas no estádio Presidente Vargas. Com a vitória, o clube se isolou na primeira colocação do grupo B, com 10 pontos.