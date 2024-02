Juíza nega pedido de Barletta para receber valores de luvas e direito de imagem em outro clube

Chrystian Barletta está no Ceará desde agosto de 2023 Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Com a decisão mantida, tudo que Barletta receber em luvas, direito de imagem e premiação em um possível novo clube terão que ser depositados em juízo no processo – até o limite de R$ 115 milhões. Outro detalhe é que o clube que contratar o Barletta, neste cenário, corre o risco de, depois de julgado o mérito, o jogador ter que retornar ao Ceará. Neste caso, o valor depositado em juízo terá que ser devolvido ao time contratante. O pedido de reconsideração é um direito de petição assegurado para modificar uma decisão superior prejudicial aos seus interesses. Na devolutiva, a juíza apontou que a decisão proferida está “exaustivamente fundamentada”, e que “não há nada que deva ser reconsiderado”. Além disso, relatou que a insistência em relação à despedida indireta configura uma “tentativa de levar o Juízo a erro”. O despacho à solicitação dá ao Vovô um prazo de dez dias úteis para se manifestar quanto à última petição da defesa do atleta. Em contato com o Esportes O POVO, o diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, adiantou que vê a decisão como coerente e sensata e garantiu também que o clube responderá no prazo. “Nós não queremos que o atleta fique sem labor, sem o seu trabalho, porém, obviamente, ele tem vínculo conosco. Ele deveria ter se apresentado ao clube, então, desde o dia 18 [de janeiro], está levando falta”, completou. Ceará deve entrar com pedido de demissão por justa causa e cobrar multa de R$ 115 milhões Fred Bandeira também afirmou que o Ceará está estudando ainda como irá agir judicialmente ao fato de que Barletta não se apresentou mais ao clube. Entretanto, o Departamento Jurídico do Alvinegro aguardará até o dia 17 de fevereiro, quando completará 30 dias da não apresentação do jogador no Porangabuçu com contrato ativo, para possivelmente entrar com um pedido de demissão por justa causa por abandono de emprego.

