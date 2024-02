Com Aylon e Barceló disputando posição, Mancini retoma time principal do Ceará contra Caucaia

O uruguaio estreou como titular na vitória do Ceará contra a Juazeirense com gol, enquanto Aylon está entre os artilheiros do time de Porangabuçu na temporada

O Ceará entra em campo nesta quinta-feira, 8, às 20h30min (de Brasília), contra o Caucaia, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. Para a partida, que será realizada na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, o técnico Vagner Mancini escalará o Alvinegro de Porangabuçu com os titulares. Ou seja, o elenco que vem atuando no estadual.

A única dúvida para a partida está no setor ofensivo, com os atacantes Aylon e Facundo Barceló disputando a vaga de centroavante. O uruguaio estreou como titular na vitória do Ceará contra a Juazeirense pela Copa do Nordeste e recebeu elogios de Mancini pela disposição na busca de ser um “nove goleador”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É importante ter um nove goleador e acho que ele já mostrou que veio disposto a isso […] O jogador quando vem de fora, ele tem que se engajar para rapidamente absorver. No jogo contra o Atlético-CE, ele já tinha tido algumas oportunidades boas, fruto da sua colocação, e a gente falava sobre isso na entrevista pós-jogo”, disse o treinador.