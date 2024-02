Ceará defende invencibilidade contra Caucaia pelo Campeonato Cearense; veja números

O Ceará entra em campo nesta quinta-feira, 8, às 20h30min (de Brasília), contra o Caucaia, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. A partida, que será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, marca o terceiro encontro entre Alvinegro de Porangabuçu e Raposa Metropolitana na história do estadual.

O primeiro embate pelo Campeonato Cearense aconteceu em 2020. À época treinado por Enderson Moreira, o Ceará venceu por 1 a 0, com gol de Rodrigão. A partida foi disputada na Arena Castelão. No ano seguinte, com Daniel Azambuja treinando a equipe interinamente no Estadual, o Alvinegro goleou por 6 a 1 no Estádio Raimundão, em Caucaia–CE, com gols de Rick, Baixola, João Victor, Marthã, Buiú e Marco Antônio, enquanto Wilker descontou para a Raposa.

Desde então, Ceará e Caucaia não duelaram mais pelo Campeonato Cearense. Os clubes ainda se enfrentaram em seis oportunidades pela Copa Fares Lopes, com três vitórias da Raposa, uma do Alvinegro e dois empates.