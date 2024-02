Lourenço destaca postura do Ceará com a presença da torcida: "Outro time em campo"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.02.2024: Lourenço. Ceará x Atlético Cearense, pelo campeonato cearense, no estádio Presidente Vargas. (Foto: Aurélio Alves/ O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Ao todo, o Alvinegro de Porangabuçu disputou quatro jogos em 2024 e está invicto, com três vitórias — uma delas pela Copa do Nordeste — e um empate. Para Lourenço, iniciar bem o ano é importante para elevar a confiança do elenco e, consequentemente, aproximar o clube dos objetivos principais, o que envolve classificação e busca por títulos. “Todo time quando vai iniciar uma temporada quer começar com o pé direito e aqui não é diferente. A gente entrou pra brigar por títulos. É de suma importância a gente começar bem para dar confiança ao grupo. É de suma importância entrar nas competições com o pé direito e ir conquistando os objetivos, que é classificar e chegar mais perto dos títulos”, enfatizou. Lourenço comenta sobre disputa interna no Ceará pela titularidade Titular neste início de ano, Lourenço tem desempenhado uma função diferente: a de primeiro volante. Embora tenha externado sua preferência em jogar em posições mais avançadas, o atleta ressaltou que quer ajudar de qualquer forma. Internamente, a briga pela titularidade tem sido saudável. + Chegada de Jean Irmer acirra disputa no meio-campo do Ceará

“Um grupo com muita qualidade assim fica até mais fácil de trabalhar. É cada um buscando seu espaço. É uma briga boa, todo mundo respeitando o momento de todos. Quem está jogando e quem também está entrando está respeitando bastante. Não está tendo nenhuma confusão, e isso é um bom sinal. Todos estão concorrendo para sair de titular”, comentou.