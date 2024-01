Mancini cita adaptação e avalia início de Recalde e Castro: "Serão muito importantes"

No entendimento do treinador, a dupla estrangeira já está com "mais de 50% do caminho andado", além de exaltar a qualidade técnica e tática de ambos

“Eles ainda estão em fase de adaptação, mas vejo com muita alegria que estão jogando bem. Hoje (contra o Floresta), ao meu ver, o Facundo errou alguns lances que normalmente não erra. Mas é um atleta insistente, que tenta a todo momento, inteligente, que abre muito espaço. O Recalde é um atleta muito técnico. Até perdeu um gol que normalmente não perderia, mas é um atleta que está sendo inserido em uma escola diferente. Um jogador paraguaio que estava na Argentina e de repente vem jogar no Brasil. Aos poucos ele está enxergando”, comentou.

Em entrevista coletiva após a vitória do Ceará sobre o Floresta , no último sábado, o treinador Vagner Mancini avaliou o início do paraguaio Jorge Recalde e do uruguaio Facundo Castro no clube. Titulares nos dois primeiros jogos do Vovô na temporada, o comandante citou que a dupla ainda está em processo de adaptação.

No entendimento do treinador alvinegro, os dois estrangeiros estão com “mais de 50% do caminho andado” em relação a adaptação, além de elogiar as características táticas e técnicas de cada um deles. Outro fator citado por Mancini foi a questão do idioma, aspecto que o argentino Lucas Mugni — já experiente no Brasil — tem auxiliado no dia a dia.

“Os dois já estão entendendo melhor aquilo que falamos. O Mugni nos ajuda muito nos momentos em que eles não entendem certos termos. Mas acho que estão no caminho. Se eu for fazer uma visão ampla e falar sobre isso, eu diria que os dois estão já com mais de 50% do caminho andado. Tenho certeza que serão muito importantes na temporada. E volto a dizer, o Facundo com sua inteligência de jogo, abre espaço toda hora. E o Recalde pela técnica e visão de jogo”, concluiu.