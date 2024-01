Mancini destaca evolução do Ceará e fala sobre estreia de Barceló

O Vovô conquistou ontem, 27, sua primeira vitória na temporada diante do Floresta. Alvinegro venceu por 1 a 0 com gol de Raí Ramos

Após o triunfo diante do Floresta, na noite de ontem, 27, o Ceará garantiu a vice-liderança do Grupo B do Campeonato Cearense com quatro pontos, atrás somente do Iguatu, que tem seis. O técnico Vagner Mancini expressou o contentamento com o resultado da partida em coletiva pós-jogo e destacou a evolução do elenco.

No segundo jogo da temporada, o Vovô se mostrou mais entrosado e teve o controle da partida. A vitória foi garantida com gol marcado pelo lateral-direito Raí Ramos.

No segundo tempo, entretanto, o time do Porangabuçu diminuiu e permitiu a reação do Floresta.