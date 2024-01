Com golaço de Raí Ramos, Ceará bate o Floresta no PV e vence 1ª no Cearense 2024

Alvinegro de Porangabuçu chega aos quatro pontos somados em duas rodadas do certame e segue na vice-liderança do Grupo B

O Ceará conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Cearense. Neste sábado, 27, o time alvinegro bateu o Floresta por 1 a 0 diante do seu torcedor, no Estádio Presidente Vargas, com um belo gol do lateral-direito Raí Ramos.

Com o resultado, o Vovô chegou aos quatro pontos somados em duas rodadas do certame e segue na vice-liderança do Grupo B. A equipe comandada por Vagner Mancini voltará a campo na próxima quinta-feira, 1º, diante do Atlético-CE.

O jogo

Atuando diante da sua torcida, o Alvinegro de Porangabuçu iniciou o embate tentando tomar as rédeas, mas apresentava falta de entrosamento e errava lances bobos. O Verdão, por sua vez, aproveitava os equívocos do Vovô para tentar chegar com perigo. Em uma das poucas chances criadas nos minutos iniciais, Aylon, do Ceará, cabeceou firme, mas a defesa do Floresta afastou a bola.