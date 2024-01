Ex-Ceará, Nicolas soma quatro gols em três jogos pelo Paysandu

O atacante Nicolas é o artilheiro do Paysandu na temporada. Recém-chegado à equipe, após passagem apagada pelo Ceará, o centroavante de 34 anos marcou quatro gols em três partidas pelo Papão na disputa do Campeonato Paraense 2024.

O “Cavani do Norte”, como também é conhecido, inclusive, superou o número de tentos marcados pelo Ceará em 2023. Na temporada passada, foram apenas três gols em 31 partidas disputadas.

Nicolas anotou gols contra Santa Rosa, Caeté e Águia (2x). Apenas um atleta do Paysandu conseguiu marcar tento, além do centroavante: o lateral-direito Bryan. Ao todo, o atacante disputou 270 minutos com a camisa do Papão, de acordo com o site oGol.