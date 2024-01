Raí Ramos festeja primeiro gol pelo Ceará e enaltece torcida: "Fez um espetáculo"

Em entrevista pós-jogo ao perfil oficial do Ceará no Instagram, o jogador comentou sobre a emoção de marcar seu primeiro tento defendendo a camisa alvinegra

Destacando a felicidade de garantir o resultado desejado, Raí Ramos se mostrou grato pela oportunidade no jogo. O lateral ressaltou ainda a influência do apoio da torcida alvinegra.

Em entrevista pós-jogo ao perfil oficial do Ceará no Instagram, o jogador comentou sobre a emoção de marcar seu primeiro tento defendendo a camisa alvinegra. “Estou muito feliz de fazer meu primeiro gol com a camisa do Ceará. Agradeço muito a Deus”, declarou o defensor.

“É um privilégio jogar num clube tão grande com uma torcida maravilhosa que fez um espetáculo hoje. Com certeza nos passou muita força e foi fundamental”, frisou o camisa 2.

O gol da partida foi marcado ainda no primeiro tempo, aos 27 minutos, em uma jogada na entrada da área. Após o goleiro adversário espalmar para fora da grande área, o lateral alvinegro dominou, se livrou da marcação e, com um chute cruzado de esquerda, balançou as redes do Lobo da Vila.

Raí Ramos dedicou o gol à família, que esteve presente na partida para apoiá-lo. “O gol foi em homenagem a minha família, minha esposa que estava na arquibancada e meu filho também. Hoje foi a primeira vez que ele entrou em campo comigo. Ele estava com muito sono e chorou um pouquinho ali na entrada, mas valeu muito a pena. Foi um sonho realizado. Estou muito feliz e muito grato a Deus”, finalizou o jogador.

O próximo compromisso do Ceará pelo Cearense é quinta-feira, 1º, às 20h30min, no Estádio Presidente Vargas. O adversário da ocasião é o Atlético-CE, que estreou com derrota para o Iguatu e entra em campo amanhã para enfrentar o Ferroviário.