Presidente do Ceará reforça confiança em Mancini e diz: "Tornou o ambiente mais leve"

O dirigente do Vovô ressaltou alguns impactos positivos que Mancini tem causado no ambiente do clube e destacou a boa relação dele com o elenco. Na avaliação do mandatário, o excesso de troca de treinadores em 2023 — foram três trocas ao todo — acabou sendo um dos principais problemas do clube.

Responsável por conduzir o comando técnico do Ceará em 2024, Mancini tem tido um importante respaldo interno para desenvolver seu trabalho. João Paulo , presidente do Alvinegro, reforçou, durante entrevista ao Trem Bala na última quinta, a confiança que tem no treinador, cujo contrato vai até o fim desta temporada.

“O Mancini tem contrato até o final de novembro. É um treinador que tem a minha confiança no trabalho que vem sendo feito. É experiente, com 20 anos de carreira e conhece o clube. Foi campeão como jogador e como treinador. O grupo gosta muito do Mancini. O Mancini tornou o ambiente muito mais leve. Então temos total confiança no trabalho no decorrer do ano”, comentou.

João Paulo revela conversa com o elenco sobre instabilidade financeira do Ceará

A semana foi conturbada em Porangabuçu, sobretudo pelas notícias envolvendo ações trabalhistas contra o clube e dívidas pendentes. João Paulo, em sua participação no Trem Bala, falou sobre a conversa que teve com todos os jogadores do elenco e comissão técnica em relação ao assunto.

O dirigente enfatizou que foi totalmente transparente com os atletas, sobretudo com aqueles que foram recém-contratados. O mandatário também tranquilizou a todos sobre a questão financeira e mostrou que o Vovô terá, sim, fluxo para arcar com as despesas do ano.

“O que a gente precisa ter é equilíbrio, responsabilidade e transparência. Foi isso que eu passei para os atletas, principalmente os que estão chegando. Falei que era muito presente no dia a dia do Ceará e que se eles não me vissem lá, era por estar viajando para resolver alguma coisa do clube. Mas que sempre iria ter transparência com todos. Apresentei que vamos ter fluxo para receber e isso não vai ser problema”, disse.