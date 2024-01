Aylon comemora gol em estreia pelo Ceará: "Representar uma nação é um sonho"

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Atacante foi autor do primeiro tento oficial do Alvinegro de Porangabuçu na temporada no empate diante do Maracanã, pelo Campeonato Cearense

O atacante Aylon foi o autor do primeiro gol oficial do Ceará na temporada 2024. Ao sair do banco, o camisa 11 ajudou a equipe a alcançar, no final do jogo, o empate em 1 a 1 diante do Maracanã na estreia do Campeonato Cearense. Em entrevista ao canal oficial do clube, Vozão TV, o atleta expôs a sensação de balançar as redes na estreia.

"Felicidade. É a estreia dos sonhos que a gente fala. A gente fica imaginando esse momento e fazer um gol e ajudar o Ceará. Feliz por ajudar o grupo", destacou ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O camisa 11 também falou sobre a sensação de ver a torcida comemorar o tento em evento na sede do clube, em Porangabuçu, que reuniu mais de 4 mil torcedores. Pelo alto preço dos ingressos estipulados pelo mandante Maracanã, a torcida do Vovô optou por 'boicotar' a presença no estádio Presidente Vargas, o que levou o time a fazer a transmissão da partida em casa.