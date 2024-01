João Paulo diz ser favorável a SAF no Ceará, mas pondera: "Precisa ser discutido"

O mandatário alvinegro ressaltou que, na sua concepção, o tema precisa ser pauta no Conselho Deliberativo ainda neste ano para quem sabe, em 2025 ou 2026, o modelo possa começar a ser tratado como realidade no clube

Em processo de reformulação do estatuto, o Ceará também tem emergido na discussão sobre o modelo de Sociedade Anônima de Futebol (SAF), embora ainda de forma tímida e superficial. João Paulo, presidente do clube, disse ser favorável à implementação da SAF no Vovô caso o processo seja conduzido corretamente, com discussão e elaboração.

Em entrevista ao Trem Bala, João Paulo confirmou que já recebeu algumas sondagens de investidores, mas que nunca levou o tema para discussão no Conselho Deliberativo. Na visão do mandatário, a tendência é que a maioria dos clubes brasileiros se tornem SAF, sobretudo pelos aspectos positivos que o modelo pode trazer financeiramente.

