Juíza desmarca audiência do processo entre Barletta e Ceará; partes aguardam nova data

Apesar da mudança de data, a defesa de Barletta está confiante de que a decisão final será favorável. Na ação movida, o jogador cobra R$ 12.185.001,00 do Ceará sob alegação de atraso no pagamento de verbas, além de solicitar a rescisão indireta do contrato. Neste caso, o jogador fica livre para assinar com outra equipe, mas o Vovô tem que seguir pagando o salário até o fim do vínculo firmado no ato da contratação, que vai até julho de 2028.

João Paulo Silva, presidente do Ceará, revelou nesta quinta-feira, 25, em participação exclusiva no quadro “Cadeira Elétrica” do Trem Bala, no YouTube do O POVO, que os débitos com o atacante Chrystian Barletta foram quitados e os comprovantes enviados à Justiça.



“Regularizei todas as pendências com o atleta, inclusive apresentamos isso na Justiça. Está tudo regularizado. A pendência não era grande, não era um valor tão alto, no dia que ele ingressou com a ação, nós devíamos duas imagens”, explicou.



Ao Esportes O POVO, o advogado de Barletta negou que todas as pendências tenham sido quitadas. Filipe Rino disse que o clube pagou o 13º salário e duas parcelas referentes ao direito de imagem, mas citou, como exemplos, débitos abertos de cláusula compensatória, multa por rescisão do contrato de imagem e luvas.