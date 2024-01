Em meio a ação trabalhista, Ceará notificará Barletta para que se reapresente no clube

Sem se apresentar no clube desde o dia 18, o atacante cobra verbas em atraso do Vovô e quer a rescisão indireta de contrato

Com o adiamento do processo movido por Barletta, o Ceará notificará o jogador para que se reapresente ao clube. De acordo com o departamento jurídico do Alvinegro de Porangabuçu, caso o atacante complete 30 dias de falta, a situação pode configurar como abandono de emprego.

Barletta chegou a participar do treino aberto realizado no Presidente Vargas no último dia 13, um sábado. Na ocasião, o atacante foi apresentado aos torcedores com os demais atletas do atual elenco e participou do jogo-treino em campo.

Dias antes de mover a ação trabalhista contra o Ceará, o jogador se reuniu com João Paulo — de acordo com o mandatário em entrevista ao Trem Bala — para buscar um acordo em relação às verbas em atraso. No processo, o atacante pede, além do pagamento da dívida, a rescisão indireta de contrato com o clube.



Nesta quinta-feira, 25, João Paulo disse que regularizou “todas as pendências com o atleta” e que apresentou os comprovantes à Justiça. A defesa do jogador contestou a fala do mandatário e afirmou que ainda existem débitos.