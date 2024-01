Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra Floresta

Alvinegro terá primeiro jogo da temporada como mandante diante do Floresta neste sábado, 27, no Estádio Presidente Vargas

Ceará e Floresta se enfrentarão pela segunda rodada do campeonato cearense neste sábado, 27, às 16h40min, no estádio Presidente Vargas. Este será o primeiro jogo do Alvinegro como mandante na competição.

Após insatisfação da torcida alvinegra com os altos preços estipulados pelo mandante Maracanã na última partida do Cearense, a venda de ingressos para o próximo jogo iniciou com os valores habituais estabelecidos pelo Ceará.

Os ingressos para os setores Azul, Amarelo e Laranja estão sendo vendidos por R$ 30 a inteira e R$15 a meia. Já o Setor Social é comercializado por R$ 180 a inteira e R$ 90 a meia. Os bilhetes podem ser adquiridos nas Lojas Vozão e na Loja da Sede, além da venda online pelo site oficial do Ceará.