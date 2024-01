Advogado de Barletta e Zé Roberto diz que diálogo com o Ceará acabou por falta de respostas

Advogado dos atacantes Chrystian Barletta e Zé Roberto, Filipe Rino explicou nesta terça-feira, 23, durante participação no programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, que a ausência de diálogo com o departamento jurídico do Ceará resultou na irresolução dos processos. O representante ainda comentou que a situação deixou os atletas magoados, mas que seguem abertos a conversas para o recebimento do atrasado.

“Iniciamos o diálogo com o jurídico do Ceará. Eles nos pediram uma proposta de acordo para ambos os processos e ficaram de até o dia seguinte nos passar um posicionamento. Isso faz uma semana praticamente. Desde então, meu diálogo com o Ceará tem sido via imprensa. Eles falam uma coisa, vocês repercutem e eu respondo. Acabou-se o diálogo, não por vontade nossa. Estamos aguardando um posicionamento, uma resposta do Ceará, até agora e não tivemos. A situação acaba trazendo muita mágoa aos atletas porque a imprensa começou a reproduzir que o Ceará havia iniciado o processo de quitação… isso não é verdade! Eles fizeram um pagamento de um centésimo do que é devido. Chama o atleta, procura o advogado… mas eles não querem. Fica difícil, não há diálogo quando uma parte quer e a outra não. Obviamente que o Barletta e o Zé Roberto querem diálogo porque eles precisam receber”, explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O advogado revelou que tanto os atletas como os representantes tentaram resolver as pendências amigavelmente, mas que a partir de respostas evasivas por parte do clube, optaram por acionar a justiça.