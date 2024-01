Em meio a turbulência, Ramon Menezes revela reunião do presidente do Ceará com elenco

O zagueiro comentou sobre o momento conturbado do clube, que tem sido alvo de ações trabalhistas movidas por jogadores, mas rechaçou que isso atrapalhe o dia a dia de trabalho do elenco

Sobre o tema, o defensor revelou que João Paulo, presidente do clube, se reuniu com todo o elenco para explicar a situação. Em sua fala, Ramon Menezes reconheceu que o Vovô passa por dificuldades, mas deixou claro que tem confiança que as coisas irão melhorar e rechaçou qualquer impacto negativo no dia a dia de trabalho dos jogadores: “todo mundo junto”.

Apresentado oficialmente em Porangabuçu, o zagueiro Ramon Menezes comentou sobre o conturbado momento jurídico que o Ceará vem enfrentando, sobretudo com ações trabalhistas envolvendo atraso no pagamento de verbas a jogadores, como aos atacantes Barletta e Zé Roberto .

"Claro que quando assinamos um contrato, queremos que o clube cumpra todas as partes. Quero deixar claro que aqui no Ceará, o presidente teve uma reunião com a gente, falou sobre o que está acontecendo com o clube e o que está por vir pela frente. Estamos focados, temos a confiança dele e confiamos no trabalho”, comentou.

+ Floresta cobra R$ 1,8 milhão do Ceará por percentual da venda de Marcos Victor ao Bahia



“Isso não atrapalha em nada durante os jogos, os treinamentos. Somos profissionais, entendemos isso. O Ceará é um clube que vai reverter essa situação, está passando por dificuldades, sim, mas cremos que vai mudar. O importante é que está todo mundo junto, independente do que está acontecendo por fora. Estamos blindados, a diretoria está dando confiança para a comissão e eles estão nos passando", concluiu.

Confira a fala de Ramon Menezes na íntegra: