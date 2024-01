Saulo Mineiro e Facundo Castro exaltam presença da torcida do Ceará em treino aberto no PV

O treino, que proporcionou a apresentação do elenco reformulado, reuniu mais de 14 mil torcedores. Facundo Castro é um dos contratados para este ano, enquanto que Saulo Mineiro retornou à equipe de Porangabuçu em julho de 2023, após período no futebol japonês.

Após treino aberto do Ceará no Estádio Presidente Vargas, no último sábado, 13, os atacantes Saulo Mineiro e Facundo Castro enalteceram a torcida alvinegra e elogiaram a atmosfera no local. Os atletas são duas das opções ofensivas no elenco do Vovô, que buscará em 2024 o acesso à Série A.

Facundo relatou felicidade com a recepção e mencionou que é essa uma forma de ter confiança para o início das competições. O atleta de 28 anos tem contrato válido até o encerramento da temporada.

"Muito feliz de estar aqui com vocês. A torcida é incrível, é mais do que eu pensava, na verdade, quando eu pesquisei no momento que iria chegar. Isso aqui hoje [sábado] dá um empurrão para nós, de ter confiança no começo do ano. Estou muito feliz e foi uma boa tarde", comentou o uruguaio.

Saulo disse que essa foi a sua primeira vez em um treino aberto, já que não teve a oportunidade durante a passagem anterior. O atacante, que tem vínculo até o fim de 2026, frisou que o elenco está trabalhando para conquistar os objetivos do ano alvinegro.

“Estou muito feliz, o tempo todo arrepiado com essa grande torcida, essa grande festa. Só quero agradecer, dizer que estamos juntos e vamos buscar nossos principais objetivos do ano. Estamos trabalhando desde o início para que a gente possa conquistar", afirmou..

A estreia do Ceará na temporada será contra o Maracanã, pelo Campeonato Cearense, no dia 21 de janeiro, domingo. A bola está prevista para rolar a partir das 17h30min, no Estádio Presidente Vargas.