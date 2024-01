Diretor do Ceará detalha lesão de Luiz Otávio: "Travamento no joelho"

Durante a participação no programa, Haroldo ressaltou a trajetória de Luiz Otávio com a camisa do Ceará, mencionando a importância de lidar com cuidado da situação do atleta

O diretor Haroldo Martins participou do quadro “Cadeira Elétrica” do Trem Bala, no canal do YouTube do O POVO Online, nesta quinta-feira, 14, e detalhou sobre a lesão do zagueiro Luiz Otávio. Ídolo e capitão do Ceará, o defensor de 35 anos teve vínculo renovado até novembro de 2024, conforme apurado pelo Esportes O POVO, por uma contusão que poderá tirá-lo de campo por até oito meses.

“Ele (Luiz Otávio) vem carregando lesão que admitia tratamento conservador. Ele preferiu isso para não deixar de jogar. É possível que isso tenha interferido até na performance dele, é uma possibilidade. Uma lesão de outros anos. No final do ano, ele relatou ao departamento médico um sintoma que não tinha relatado ainda: travamento no joelho. A partir daí, ele fez exames e viajou, porque o time entrou de férias. O clube já sabia da lesão e que era um caso possivelmente cirúrgico, mas ainda não se sabe da extensão da recuperação ainda, mas pode ser quatro, seis ou oito meses”, explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a participação no programa, Haroldo Martins ressaltou a trajetória de Luiz Otávio com a camisa do Ceará, mencionando a importância de lidar com cuidado da situação do atleta, que recusou várias propostas para permanecer no clube.