Ceará sobe cinco destaques da base na Copinha ao time profissional; veja nomes

Destaques na participação do Ceará na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o goleiro César, o lateral-direito Jotavê, os zagueiros Jonathan e Yago e o atacante Pablo serão integrados ao profissional nesta quarta-feira (17). Os atletas farão parte da preparação do Alvinegro de Porangabuçu para a disputa do Campeonato Cearense.

O departamento de futebol e a comissão técnica de Vagner Mancini avaliaram positivamente a participação do Ceará na Copinha, existindo, inclusive, a possibilidade de mais atletas integrarem o time principal, como o lateral-direito Zé Neto, o zagueiro Boateng, o meio-campista Caio Rafael e o atacante Daniel Mazerochi. O clube cearense caiu na 2ª fase ao perder para o São Paulo nos pênaltis.

Da lista inicial, composta por cinco atletas, apenas Jotavê e Jonathan tiveram experiências em partidas do profissional pelo Ceará em 2023.