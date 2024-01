Mugni destaca ambiente interno do Ceará e diz que o elenco tem "muita sede e ambição"

“Estou vendo um ambiente muito bom. Acho que a mensagem do clube está sendo clara. É muito importante. De fora para dentro, estão nos proporcionando tudo certinho. O staff, nutrição, o staff do treinador, tudo está muito bem encaminhado para que tenhamos um resultado muito bom. Isso ajuda, porque nós já sabemos o que precisa ser feito. O elenco que está sendo montado tem sido de pessoas do bem, e isso é fundamental. Com muita sede e ambição”, comentou.

Mugni relembrou que a ambição que os dirigentes do Ceará demonstraram nos primeiros contatos com ele foi um elemento importante para aceitar a proposta. O argentino ainda enfatizou que o elenco terá a oportunidade de devolver o Vovô para a elite nacional, e que isso deve ser tratado como um combustível durante a temporada.

“Quando eles me ligaram e o Lucas (Drubscky) falou ‘vamos em busca do acesso’, isso já mostra a ambição do clube, que vai disputar para subir. Isso aqui é um clube de Série A que está na Série B. Temos que aceitar isso, saber que estamos na B, mas a torcida é de Série A, o clube é de Série A, a estrutura é de Série A. Nós, como jogadores, temos a oportunidade de devolver o clube para esse lugar (Série A). Isso é um combustível muito grande. O meu sonho é sempre jogar em time grande, e estou cumprindo esse sonho”, enfatizou.

Lucas Mugni no Ceará: características e versatilidade

Mugni usará a camisa 10 do Ceará em 2024, mas pode fazer diferentes funções no meio-campo. O argentino comentou que aprendeu a lidar com mudanças de posição ao longo da carreira e que está sempre aberto para novas possibilidades.

“Você não pode se apegar a uma posição. Eu entendi isso e quero sempre apresentar a minha melhor versão. Tento aprender com cada treinador e fui mudando minha posição. Eu nunca fechei as portas para aprender. No ano passado até fui testado como único volante e gostei demais. Estou sempre aprendendo. Eu vou ser sincero (com Mancini) quando ele me perguntar, vou falar como acho que posso render melhor, mas a decisão é sempre dele”, explicou.