Ceará inicia melhorias no campo da sede e aguarda verba para acelerar a reforma

As reformas estão em estágio inicial e não devem atrapalhar as atividades dos jogadores no dia a dia da pré-temporada

Embora fora da época prevista, o Ceará deu início a reforma do campo de treinamento de Carlos de Alencar Pinto, sede do clube. A ideia inicial era de que as obras fossem iniciadas em dezembro, período em que os atletas estavam de férias, mas houve atraso. O clube aguarda a entrada de uma verba — e isso inclui parte do dinheiro da Liga Forte — para acelerar o processo.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do elenco já ter se reapresentado, as reformas no gramado não devem atrapalhar as atividades dos jogadores na pré-temporada. O estágio ainda é inicial e não começou pelo campo principal, mas sim no espaço atrás dele. O Vovô avalia se manterá a divisão de três campos ou se irá unificar todos e dividi-lo com três demarcações.