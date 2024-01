Ceará encaminha contratação do lateral-esquerdo Matheus Bahia, do Bahia

Apesar da concorrência do futebol russo e do Criciúma, o atleta optou por encaminhar a negociação com o Vovô. A chegada deve ocorrer por empréstimo

Além do Alvinegro de Porangabuçu, Matheus também despertou o interesse de outros clubes, como o Criciúma, que disputará a Série A em 2024, e do futebol russo. O lateral entendeu que o Ceará poderia ter efeitos mais positivos em sua carreira, sobretudo pela possibilidade de ter maior minutagem. A questão familiar, e isso envolve permanecer no Nordeste, também pesou.

O Ceará tem situação bem encaminhada para acertar a contratação do lateral-esquerdo Matheus Bahia, do Bahia. A negociação entre o Vovô e o Esquadrão é por empréstimo até o final da temporada, tendo em vista que o jogador de 24 anos tem contrato até setembro de 2026 com o clube tricolor. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Caio Leony e confirmada pelo Esportes O POVO .

Com formação nas categorias de base do Bahia, Matheus foi lançado no profissional em 2020, quando atuou por 16 jogos e anotou um gol. Na temporada seguinte, em 2021, viveu sua melhor fase no Esquadrão: assumiu a titularidade, jogou 51 partidas e foi campeão da Copa do Nordeste. Neste ano em questão, ainda marcou três tentos e deu cinco assistências.

Nas últimas duas temporadas, Matheus oscilou no time baiano e alternou entre titularidade e banco de reservas. Em 2022, foram 22 partidas; em 2023, 28 jogos. O jogador não compareceu à reapresentação do elenco no último sábado, 6, por estar negociando com outra equipe, segundo nota divulgada pelo próprio Bahia.

"O Bahia informa que, em comum acordo com a diretoria executiva de futebol, Matheus Bahia não se apresentou com o restante do grupo na manhã deste sábado, para início da pré-temporada, no CT Evaristo de Macedo. O atleta está em negociações para saída e já não viajaria para a Inglaterra", disse o comunicado oficial do Bahia.



Matheus, caso a negociação seja concretizada, chega para disputar posição com Paulo Victor na lateral-esquerda do Alvinegro de Porangabuçu. Será a primeira experiência profissional do jogador fora do Bahia, único clube que defendeu na carreira até então.



Com participação de Horácio Neto e Lucas Silva.