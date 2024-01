Ceará encara o Lemense-SP almejando manter 100% de aproveitamento na Copinha

Classificado para a próxima fase, o Alvinegro de Porangabuçu precisa de apenas um empate para garantir sua liderança no Grupo 8 do torneio

Nas duas primeiras rodadas, o Vovô bateu Rondoniense e Gama por 1 a 0 e 4 a 2, respectivamente. Com os triunfos, o time alvinegro garantiu sua vaga na próxima fase do torneio e agora precisa de apenas um empate para finalizar a primeira fase no topo da tabela.

Almejando garantir a liderança no Grupo 8 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Ceará enfrenta o Lemense-SP nesta segunda-feira, 8. A partida, válida pela terceira rodada, terá início às 18 horas (de Brasília) e será disputada no estádio Bruno Lazzarini, no Leme, em São Paulo.

Mesmo com a classificação garantida, o Vovô entrará em campo com foco em vencer o duelo diante dos donos da casa. Isso é que afirma o técnico Alison Henry, que ressaltou sua expectativa para a conquista de mais um triunfo e salientou que a equipe alvinegra está em processo de evolução.

“Vamos trabalhar mais a nossa assertividade nas finalizações para que a gente possa cada vez mais evoluir em nossas chances de gols. Estamos com a boa expectativa para irmos ao último jogo e conquistarmos mais uma vitória”, disse em entrevista ao site oficial do clube.

Para alcançar o objetivo, o Alvinegro de Porangabuçu conta com atletas que vêm se tornando cruciais na campanha, como o zagueiro Jonathan, o lateral-direito Zé Neto e o centroavante Pablo. Este último, inclusive, é o grande nome da equipe alvinegra na Copinha.

Autor do gol que garantiu a vitória na estreia, diante do Rondoniense-RO, por 1 a 0, o camisa 9 ainda contribuiu com uma assistência no último triunfo, contra o Gama-DF, vencido pelo placar de 4 a 2. O desempenho dele, no entanto, não é surpresa para a comissão técnica. Isso porque, em 2023, o jovem marcou 14 gols nas 24 vezes que esteve em campo com a camisa alvinegra.

Portanto, a expectativa é de mais uma boa atuação dos garotos do Ceará. Neste ano, o objetivo do clube no torneio é superar a campanha de 2016, quando a equipe avançou até a quarta fase. Desde 2018 o time tem acumulado eliminações entre as fases 1 e 2 da competição.

Arbitragem para a partida



Para o jogo diante do Lemense, foi definido que Paulo Ricardo Pereira Fernandes, de 34 anos, será o árbitro principal. Ele terá Everton Luiz Fernandes e Anna Beatriz Scagnolato como assistentes. Leandro Carvalho de Oliveira e Fernando Afonso Gonçalves de Melo estão designados como quarto árbitro e analista de vídeo, respectivamente.