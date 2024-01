Ex-Ceará, Jô volta da aposentadoria e é anunciado pelo Amazonas

O jogador havia dado uma pausa na carreira em 2023, mas aceitou a proposta do clube do Norte. Pela Série B, Jô será adversário do Alvinegro de Porangabuçu

O atacante Jô, ex-Ceará, foi anunciado como nova contratação do Amazonas, para a temporada de 2024. O jogador havia encerrado a carreira em fevereiro de 2023, mas voltou aos gramados para defender o time do norte. A equipe, por sinal, está na Série B e será adversária do Alvinegro de Porangabuçu na competição nacional.

Com 35 anos, Jô teve passagens de destaque por Atlético-MG e Corinthians, além de ter ido à Copa do Mundo de 2014. Porém, em terras cearenses, o desempenho foi aquém. Em 2022, ano do rebaixamento do Vovô, foram apenas 11 jogos e dois gols anotados.