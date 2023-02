Ex-Ceará, Jô decide encerrar carreira após passagem malsucedida em clube árabe

Com passagem pelo Ceará em 2022, o atacante Jô decidiu encerrar sua carreira como atleta profissional. Aos 35 anos de idade, o ex-centroavante resolveu parar após uma passagem breve e malsucedida no Al Jabalain, da segunda divisão da Arábia Saudita.

“Chegou o momento. Agora, é uma nova etapa na minha vida, encerrei a carreira. São coisas novas que vou viver, um tempo muito maior para a minha família. Quem joga futebol, sabe que o tempo para a nossa família é pouco, de viajar, poder usufruir aquilo que você construiu na carreira”, disse Jô à rádio 365 neste domingo, 26.

Em seu último clube como atleta profissional, após defender o Ceará, o centroavante foi apresentado como reforço do Al Jabalain, mas acabou rescindindo o contrato apenas cinco dias depois. De acordo com o brasileiro, o time da Arábia Saudita não oferecia condições ideais.

"É um clube que não tem estrutura o suficiente para um jogador profissional”, observou. “Quando eu retornei, contei tudo que aconteceu para ela (esposa), a gente refletiu e, aí, passa o filme na cabeça de toda a carreira: os erros que cometi, as conquistas que tive. Então, colocamos na balança”, explicou, sobre a tomada de decisão.

Com a camisa do Corinthians, onde teve maior destaque, Jô foi bicampeão paulista (2003 e 2017) e brasileiro (2005 e 2017). Com passagens por CSKA, Manchester City e Inter, ele brilhou pelo Atlético-MG e participou do título da Libertadores 2013. Em 2014, foi convocado para disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

“Eu tenho planos pós-carreira, sobre ser empresário de jogador de futebol”, avisou. “A partir de hoje, o Jô encerra o ciclo no futebol profissional e o João Alves de Assis Silva vai ter a continuidade na vida pessoal, claro que dentro do futebol. Quero engrenar, só que, agora, fora das quatro linhas", completou.

