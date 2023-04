Processo de Jô contra o Ceará é arquivado após ex-jogador faltar a audiência

A informação foi divulgada pelo presidente do Ceará, João Paulo Silva. O Alvinegro do Porangabuçu aguarda a remarcação da data para a segunda audiência sobre o caso

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, revelou nesta quarta-feira, 19, em entrevista ao programa Trem Bala, da TV Ceará, que o ex-jogador Jô faltou a audiência em processo movido por ele contra o clube do Porangabuçu. O Esportes O POVO apurou que, como ex-atacante não justificou a ausência, o juiz do caso, Konrad Saraiva Mota, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 7ª Região, determinou o arquivamento.

Na ação, Jô, que anunciou a aposentadoria em fevereiro de 2023 e defendeu o Alvinegro entre agosto e dezembro do ano passado, alega salários atrasados no período em que esteve no time cearense e pede mais de R$ 1 milhão.

"O Jô foi um atleta que entrou na Justiça. Teve a audiência e ele faltou. Os demais atletas que já não estão no clube, com todos foram feito acordos, e estamos conseguindo honrar com todos atletas que saíram", afirmou João Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Torcida do Ceará prepara festa para ida da final da Copa do Nordeste

Zé Roberto faz discurso motivacional no Ceará antes de final: "Vocês vão ganhar"

Ceará x Sport ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jô pode entrar novamente com uma ação na Justiça contra o Ceará e solicitar uma segunda audiência. Entretanto, o ex-jogador terá que arcar com as custas processuais determinadas pelo juiz Konrad Saraiva Mota no valor de R$ 26,7 mil. A primeira audiência ocorreu em 21 de março de maneira telepresencial e contou com a participação do advogado do ex-atleta.



Procurado pelo Esportes O POVO, Jô preferiu não se pronunciar no momento.

Passagem frustrante no Ceará

Jô foi contratado pelo Ceará em agosto de 2022, quando a equipe cearense havia ficado sem Cléber por lesão. O atleta chegou sob a expectativa de virar a referência do ataque, mas deixou a desejar em campo. Em 11 partidas pelo Vovô, ele marcou apenas dois gols.

Após sair do Alvinegro, Jô acertou com o Al-Jabalain, da Arábia Saudita, em janeiro deste ano. Entretanto, o atleta se assustou com a falta de estrutura do clube, foi embora e focou na aposentaria. O anúncio de despedida do futebol ocorreu em fevereiro.

Ceará sem dívidas trabalhistas

Segundo o dirigente alvinegro, o Ceará não possui nenhuma dívida trabalhista e os salários do elenco estão em dia. "Fizemos acordo recente com Iury Castilho (defendeu o Ceará em 2022) e Andrigo (passagem pelo clube em 2018). Está pago, (tudo) em dia", comentou.

"Tiveram alguns débitos. Buscamos todos os atletas que tinham contratos mais longos e contratos vencendo no fim do ano. Tentei fazer uma composição com o Iury Castilho, mas ele não aceitou e entrou na Justiça. Semana passada, fizemos o acordo na Justiça com ele", acrescentou.

Tags