Ceará conversa com Atlético-GO para definir formato de contratação de Ramon Menezes

O Ceará conversa com a diretoria do Atlético-GO para definir o formato de negociação, seja por empréstimo ou em definitivo, envolvendo o zagueiro Ramon Menezes.

O defensor de 28 anos, que atuou pelo CRB-AL na Série B por empréstimo, tem acerto encaminhado com o Ceará para a próxima temporada. Inclusive, Ramon Menezes recusou proposta do Juventude, que disputará a Série A, por acreditar no projeto e no elenco que o Alvinegro de Porangabuçu está montando para 2024. O atleta tem vínculo com o Dragão até dezembro de 2024.

Natural de Feira de Santana, na Bahia, Ramon Menezes tem passagens por Bahia de Feira, Vitória, Maccabi Tel Aviv, de Israel, Cruzeiro, Atlético-GO e CRB-AL. Versátil, o atleta pode atuar como zagueiro e como volante.