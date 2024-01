"Quero estar no time principal", diz Pablo, autor do gol da vitória do Ceará na estreia da Copinha

O atacante Pablo, autor do gol da vitória do Ceará contra o Rondoniense-RO na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, comentou sobre a expectativa de subir ao profissional após a disputa da principal competição de base do Brasil. Nos juniores do Alvinegro de Porangabuçu desde 2019, o cearense, natural de Boa Viagem, soma 38 gols em 49 partidas pelo clube desde 2022.

Aos 19 anos, Pablo é bem avaliado pela comissão técnica de Vagner Mancini e está entre os cotados para subir ao profissional após o torneio. Na reta final da Série B de 2023, o atleta iria integrar a equipe, mas sofreu uma lesão que impossibilitou sua utilização na competição nacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Quero muito estar no time principal, mas estou tranquilo, estou fazendo meu trabalho. É continuar seguindo para conseguir chegar aos meus objetivos e conseguir estar lá”, disse.