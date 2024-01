Ceará vence concorrência de clube da Série A e avança em negociação por Ramon Menezes

A negociação ocorre diretamente entre Ceará e Atlético-GO. O modelo de negócio segue sendo discutido entre as diretorias

O Ceará está em negociação com o Atlético-GO pelo zagueiro Ramon Menezes. Conforme revelado pelo Esportes O POVO, o atleta fazia parte da lista de observados pelo clube visando 2024. A reportagem apurou que o defensor tem interesse em atuar pelo Alvinegro de Porangabuçu, mesmo com interesse de outras equipes, como o Juventude, que disputará a Série A no próximo ano.

A negociação ocorre diretamente entre Ceará e Atlético-GO. O modelo de negócio, se será por empréstimo ou em definitivo, com o Dragão recebendo compensação financeira, segue sendo discutido entre as diretorias.

A escolha de Ramon Menezes pelo Ceará se dá pelo plantel que o clube está montando para a disputa das quatro competições que participará em 2024, sendo: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Para 2024, o time cearense anunciou quatro atletas: Fernando Miguel (goleiro), Lourenço e Lucas Mugni (meio-campistas) e Aylon (atacante).