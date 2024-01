Ceará embarca para disputa da Copinha; veja data da estreia do time

O Ceará embarcou neste domingo, 31, a caminho de São Paulo com o time Sub-20. A equipe irá disputar a Copinha 2024 e deve estrear no primeiro dia do torneio, na próxima terça-feira, 2/1, diante do Rondoniense-RO. A equipe joga no estádio Bruno Lazzarini, no Leme (SP), às 17 horas. A partida será transmitida pelo canal do Youtube do Paulistão.

Para a competição, o Ceará conta com uma comissão técnica de 34 profissionais, sendo 24 atletas e 10 do staff, embarcarão à São Paulo. Estarão presentes o gerente Sandro Queiroz, o supervisor Charles Maciel, o técnico Alison Henry e o auxiliar Rangel, além de fisioterapeuta, massagista, roupeiro, analista de desempenho e fotógrafo.

Além do jogo contra o Rondoniense-RO, o Ceará também disputa vaga na próxima fase da competição diante do Gama-DF e do Lemense-SP. O Vovô enfrenta a equipe brasiliense no dia 5, às 17 horas, e o grupo paulista no dia 8, às 18 horas. Ambas as partidas terão transmissão do canal de TV fechada SporTV.