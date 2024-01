Em busca de campanha inédita, Ceará enfrenta o Rondoniense na estreia da Copinha

Para fazer uma campanha mais desenvolvida, a equipe embarcou para São Paulo no último domingo, 31, com uma comissão técnica encorpada. Além dos 24 atletas inscritos — com algumas joias como o zagueiro Jonathan , o Alvinegro de Porangabuçu contará no certame com dez staff, sendo eles o gerente Sandro Queiroz, o supervisor Charles Maciel, o técnico Alison Henry e o auxiliar Rangel, além de fisioterapeuta, massagista, roupeiro, analista de desempenho e fotógrafo.

Até o momento, a melhor apresentação do Alvinegro de Porangabuçu na competição ocorreu em 2016, quando a equipe avançou até a quarta fase. Entre 2018, o time tem acumulado eliminações entre as fases 1 e 2 da competição.

O Ceará estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, nesta terça-feira, 2, quando enfrenta o Rondoniense às 17 horas no estádio Bruno Lazzarini, no Leme, em São Paulo. Pela 16ª vez na competição, o Vovô vai em busca de fazer uma campanha inédita, mais robusta que nas edições anteriores.

Antes do embate, o gerente da modalidade do Vovô traçou as metas do time na competição e destacou a baixa média de idade dos jogadores alvinegros. “A expectativa é podermos fazer uma Copa São Paulo um pouco mais longa para nós, que consigamos passar de fase. Para isso, estamos levando uma equipe mais encorpada, jovem também, por característica e metodologia do clube. A maioria dos atletas são de 2005 e 2006. Certeza o Ceará estará entre as equipes mais jovens da Copinha”, projetou ele.

Adversário do Vovô, o Rondoniense também chega com uma equipe jovem na competição. Porém, além da baixa idade, o time de Rondônia possui ainda pouca experiência no torneio. É somente a segunda vez do grupo na competição.

Apesar da inexperiência, o Rondoniense espera superar o Alvinegro de Porangabuçu. Para isso, Cleyton Prata, gerente de parceria do clube, ressaltou que o time tem buscado se manter bem em aspectos técnicos e táticos.



"Estamos trabalhando fisicamente, tecnicamente e taticamente, o trabalho vem seguindo em cima do planejamento que foi feito", frisou o profissional.

No grupo 8, o Ceará também terá o Gama-DF e o Lemense-SP como adversários. O duelo diante da equipe brasiliense ocorre na próxima sexta-feira, 5, às 17 horas. Já o duelo diante do grupo paulista ocorre na próxima segunda, 8, às 18 horas.

Confira agenda do Ceará na Copinha e onde assistir: