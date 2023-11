Ceará só empata com o Botafogo-SP e segue estacionado na 11ª posição da Série B

Botafogo/SP x Ceará - Série B do Brasileiro Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará até virou o placar, mas cedeu o empate no final do jogo e somou apenas um ponto contra o Botafogo-SP, neste sábado, 4, pela Série B. Em Ribeirão Preto (SP), Vovô e Pantera empataram em 2 a 2 pela 35ª rodada do certame nacional. Os gols foram marcados por Bissoli e Janderson, para o time cearense, e Carlos Manuel e Diogo Silva, para os paulistas. Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu segue estacionado na 11ª posição, com 47 pontos. O próximo compromisso da equipe será no próximo domingo, 12, diante do Mirassol, em casa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O jogo Os minutos iniciais da partida foram marcados pela postura ofensiva do time mandante. Treinado por Marcelo Chamusca, velho conhecido da torcida do Ceará, o Botafogo teve maior posse de bola e conseguiu criar mais chances em relação ao Vovô.

A iniciativa, inclusive, resultou em gol antes dos dez minutos de duelo. Aos oito, o zagueiro Jonathan afastou mal uma bola alçada na área e Guilherme Madruga teve o trabalho de apenas ajeitar para Carlos Manuel chegar finalizando. No lance, o camisa 5 da Pantera acertou um belo chute e abriu o placar no estádio Santa Cruz. Depois do tento, a equipe paulista seguiu pressionando o Alvinegro de Porangabuçu, que mostrou desorganização e falta de criatividade quando tinha a posse da bola. O time da casa ainda se viu na obrigação de realizar uma alteração aos 18 minutos. Thássio, ao tentar receber um passe, sentiu dor no adutor da coxa e teve que ser substítuido. Com isso, o camisa 7 deu lugar a Lucas Cardoso. A troca, no entanto, não diminuiu o ímpeto do Botafogo, que quase ampliou o marcador aos 23 minutos. Na oportunidade, Toró cobrou falta e a bola passou perto da meta do goleiro Bruno Ferreira. Cinco minutos depois, o mesmo Toró recebeu um lançamento longo, partiu em direção ao gol e finalizou, forçando Bruno Ferreira a evitar o tento. A partir dos 35 minutos, o cenário do jogo mudou e o Ceará apresentou uma melhor organização no meio-campo. Portanto, conseguiu trocar passes e começou a ameaçar a Pantera. Primeiro, Erick Pulga fez boa jogada individual e arrematou para o gol, mas o goleiro Matheus defendeu. Em seguida, aos 43, Jean Carlos deu bom passe para Chay, que enganou a marcação e tocou para Bissoli balançar as redes. Após o tento de igualdade, o Vovô cresceu na partida e terminou a primeira etapa controlando as ações. Na segunda etapa, a primeira chance criada foi pelo lado do Botafogo. Madruga, destaque da Pantera na Série B, tocou a bola para Osman finalizar, mas o camisa 10 não chegou a tempo.