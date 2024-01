Gerente da base do Ceará revela os atletas que agradaram Mancini no final de 2023

“A gente não tem muita cerimônia com o Mancini, burocracia. Ele pede, o jogador treina, ele gosta e bota pra jogar. O Mancini simplifica as coisas. Ele gostou do jogador e o jogador foi bem, ele bota pra jogar.”

“Agora no final do ano ele gostou muito do Jonathan, gostou do Zé Neto, só que ele não estava inscrito no Brasileiro. Gostou do Daniel, que lesionou-se. O menino foi lá e despontou, ele vai colocar pra jogar. Por ter sido jogador, ele simplifica bem as coisas. Ele não tem essa burocracia, esse rodeio. Foi bem, ele bota pra jogar”, completou.

Preparação para Copinha

O Ceará está em fase final de preparação para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No próximo domingo, 31, a delegação alvinegra embarca no Aeroporto Internacional Pinto Martins para São Paulo, às 12 horas.

O jogo de estreia está marcado para o dia 2 de janeiro, às 17 horas, contra o Rondoniense/RO, no Estádio Bruno Lazarrini, na cidade de Leme, localizada a 190 quilômetros da capital paulista.

