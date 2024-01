"Intenção é olhar para a base com mais atenção e oportunizar", diz dirigente do Ceará

Nesta sexta-feira, 29, o gerente de base do Ceará, Sandro Queiroz, participou do Esportes do Povo, na Rádio O POVO CBN, e comentou, dentre outras coisas, sobre como será a utilização da categoria no elenco principal em 2024. Sandro admitiu que já existiram conversas com o setor de futebol do Alvinegro.

“É um processo de transição. Nós já tivemos algumas conversas com o Mancini, quando ele chegou, tivemos com o João Paulo Sanches e o Lucas Drubscky. Intenção é olhar para a base com mais atenção e oportunizar”, pontuou.